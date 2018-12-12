Реализацию нацпроекта «Культура» в регионе обсудили в Самарской области
12 декабря 2018 11:57
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11 декабря в ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» состоялось заседание Общественного совета при министерстве культуры Самарской области. На обсуждение были вынесены три вопроса: об исполнении Указа Президента России «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам отрасли культуры, о плане реализации национального проекта «Культура» на территории Самарской области и об опыте сотрудничества с добровольцами (волонтерами) на примере областной юношеской библиотеки.
Врио министра культуры Сергей Филиппов сообщил, что по итогам проведенного мониторинга за III квартал 2018 года показатель соотношения средней зарплаты к прогнозному ее значению (прогноз на 2018 год - 30150 рублей) достиг 97% при установленном плановом уровне 100%. При этом среднемесячная зарплата работников учреждений культуры Самарской области за 9 месяцев 2018 года выросла на 22,6% к аналогичному периоду 2017 года - с 23771 руб. до 29146 руб. В том числе зарплата работников муниципальных учреждений культуры - на 24,5%, работников госучреждений - на 20%. Таким образом, работа в рамках исполнения майских Указов Президента РФ, проводимая с 2013 года, позволила добиться значительных результатов в части повышения оплаты труда работников отрасли.
Самарская область в части совершенствования зарплаты работников культуры не первый год занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе (ПФО). По итогам III квартала 2018 года наш регион на третьем месте в ПФО после Татарстана и Башкортостана по исполнению данного показателя, причем в отношении работников муниципальных учреждений культуры - на 1 месте в ПФО.
Также Сергей Филиппов представил план реализации национального проекта «Культура» на территории нашего региона. Основные целевые показатели нацпроекта - увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.
В составе нацпроекта «Культура» - три федеральных проекта. Первый проект - «Культурная среда» - ориентирован на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры. Второй - «Творческие люди» - предусматривает поддержку творческих инициатив, которые способствуют самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Также в число задач этого проекта входит выравнивание условий доступности лучших образцов музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества для жителей всей страны. Третий проект - «Цифровая культура» - направлен на обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство страны.
«Сейчас идет активная работа по формированию региональной составляющей нацпроекта «Культура». Речь о том, что выделяются достаточно серьезные федеральные средства для реализации мероприятий по трем большим направлениям - трем федеральным проектам. Например, «Культурная среда» - самый финансово емкий и обширный проект, направленный на приведение в соответствие современным требованиям всю инфраструктуру сферы культуры — это улучшение материально-технической базы, строительство и реконструкция, ремонт учреждений культуры, появление выездных средств для обеспечения наших читателей, зрителей, посетителей в отдаленных районах услугами в сфере культуры, так называемых, автоклубов. Это специальные автомобили на базе автобуса, которые представляют собой комбинацию сцены-трансформера, со звуком, светом, там же возможно и библиотечное обслуживание», — пояснил Сергей Филиппов.
Второй показатель — это увеличение в пять раз числа обращений к электронным ресурсам, работающим в сфере культуры.
В рамках обсуждения третьего вопроса заседания Общественного совета директор областной юношеской библиотеки Наталья Макарова рассказала об опыте сотрудничества учреждения культуры с добровольцами. Напомним, что 2018 был Годом добровольца (волонтера).
Первое время встречи с волонтерами проходили ежемесячно, а с 2018 года стали еженедельными в рамках мастерской «Культурный волонтер». В настоящее время разработано Положение о волонтерской деятельности, которое регламентирует взаимоотношения добровольцев и библиотеки.
В 2018 год добровольцы юношеской библиотеки активно участвовали в событиях международного масштаба, инициировали мероприятия для молодежи в летний период и оказывали социальную помощь молодым людям с ОВЗ. В период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 библиотека предложила иностранным болельщикам принять участие в акции «Не уезжай из Самары! Без книги!»: волонтеры дарили гостям города книги и фирменные закладки и просили взамен поздравить библиотеку с юбилеем и сделать фото на память. В своеобразном культурном обмене приняли участие гости Самары из Бразилии, Колумбии, Мексики, Боливии, Швеции, Китая и других стран, сообщает пресс-служба облправительства.
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Чаще всего жители области получают зарплату в диапазоне от 15 до 34 тысяч рублей. Социум
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