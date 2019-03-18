Работодатели не готовы брать на стажировки людей старше 45 лет
18 марта 2019 11:56
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Российские компании считают наиболее выгодным брать на стажировки молодых и обучать их с нуля, 45-летние даже не рассматриваются в качестве стажеров. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 500 компаний из всех регионов страны.
За границей набирают популярность программы стажировок для старшего поколения: зрелым сотрудникам предоставляют возможность пройти обучение и попробовать себя в новой сфере наравне с молодыми. В нашей стране в отношении стажеров пока просматриваются все признаки возрастной дискриминации — эйджизма.
Молодежь до 24 лет — наиболее перспективные стажеры по мнению 51% опрошенных. 38% представителей компаний считают, что выгоднее брать на стажировки сотрудников 25—34 лет. Решение стажировать работников 35—44 лет считают удачным всего 4%. О стажерах старше 45 лет говорил лишь 1 из 500 опрошенных.
Чем крупнее бизнес, тем чаще он делает ставку на молодых: обучать стажеров в возрасте до 24 лет считают выгодным 46% компаний с численностью персонала менее 100 сотрудников и 61% предприятий, где занято более 1000 человек. Перспективными стажерами считают сотрудников в возрасте 25—34 лет 44% представителей малого бизнеса и 31% HR-менеджеров из крупных компаний. Выгодным решением брать на стажировку сотрудников 35—44 лет считают 4% респондентов из компаний со штатной численностью менее 100 человек.
Среди работодателей разных отраслей ставку на молодых чаще всего делают компании сферы IT и телекома (72%), сфера услуг (62%). Стажеров 25—34 лет чаще других считают перспективными строительные компании (46%) и торговые организации (45%). Стажировки для сотрудников 35—44 лет назвали выгодными 4% строительных компаний.
Убедившись, что работодатели пока не могут представить 45-летнего сотрудника в качестве стажера, мы спросили у представителей компаний о готовности принять на стажировку сотрудников от 35 лет, которые в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью переориентации карьеры из-за глобальных изменений на рынке труда, связанных с цифровизацией экономики и развитием новых технологий.
Почти половина компаний (48%), где действуют программы стажировок для новичков, готова рассмотреть в качестве стажеров сотрудников старше 35 лет. В 6% компаний программы стажировок для 35-летних уже действуют.
О возможностях приема на стажировку сотрудников от 35 лет чаще всего говорил малый бизнес (52%).
Среди компаний различных отраслей наибольшую открытость стажерам в возрасте 35+ продемонстрировала сфера услуг (56%), IT и телеком (53%). О наличии подобных программ стажировок чаще других говорили строительные компании: 14% из них уже принимают возрастных стажеров.
Фото pixabay.com
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