Работники закрывшегося самарского ресторана «Артишок» пошли в суд за зарплатой
2 марта 2019 11:22
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Семь бывших сотрудников ресторана «Артишок» обратились в Октябрьский районный суд Самары с заявлениями о взыскании с бывшего работодателя заработной платы и компенсации за её задержку.
Двое работников уже получили часть денег, остальные продолжают ждать решения суда.
Ресторан «Артишок» открылся накануне Чемпионата мира по футболу в 2018 году, известным ресторатором Андреем Сульдиным. Предполагалось, что «Артишок» станет самым пафосным и дорогим рестораном в Самаре. Заведение проработало три месяца, после чего неожиданно закрылось. В октябре 2018 года весь персонал остался без работы, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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