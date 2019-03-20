Работа удалённо или в офисе – что выбирают жители Самарской области?
20 марта 2019 11:18
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Служба исследований HeadHunter выяснила, как самарские соискатели относятся к тому, чтобы работать удалённо. Сейчас в Самарской области 58% соискателей работают в офисе, 13% - работают удаленно (фриланс), 29% - работают удаленно, будучи штатным сотрудником компании.
Самым главным плюсом удалённой работы соискатели Самарской области называют возможность самостоятельного распределения рабочего времени, а также экономию времени и денег на дорогу. Также важный плюс по мнению соискателей области - возможность работать из другого региона или страны. Чуть меньше половины соискателей посчитали плюсом удалённой работы возможность самостоятельно обустроить рабочее место. Лишь 2% работников области не видят в удалённой работе плюсов.
К основным минусам удалённой работы соискатели Самарской области отнесли нехватку очного общения по рабочим вопросам, ограниченный карьерный рост и отвлекающие бытовые факторы. Почти четверть соискателей (24%) не видят минусов в том, чтобы работать удаленно.
Фото pixabay.com
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