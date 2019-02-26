Прямая линия о землеустройстве пройдет для самарцев

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6 марта с 10.00 до 11.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой жители Самарской области смогут узнать о порядке предоставления документов государственного фонда данных.Также ждут звонков от правообладателей, на земельных участках которых находятся пункты государственной геодезической сети.Задать вопрос можно будет начальнику отдела землеустройства и мониторинга земель Татьяне Георгиевне Ледяевой и начальнику отдела геодезии и картографии Елене Юрьевне Полежаевой. Звоните по телефону (846) 33-22-555.