Проведен мониторинг торговых точек Самарской области, продающих оборудование для цифрового эфирного ТВ

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Центр телефонного обслуживания Самарской области совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области провел мониторинг торговых точек региона, которые реализуют населению оборудование и антенны для приема цифрового эфирного ТВ.Анализ показал, что у граждан, обладающих старыми телеприемниками, появился устойчивый спрос на приставки формата DVB T2. Особенно это касается сельских муниципальных районов, в торговых точках и в почтовых отделениях которых продаются от 2-х до 10 приставок в день. Мониторинг показал и другую тенденцию – в преддверии отключения аналогового вещания у населения повысился спрос на телевизоры с уже встроенным декодером.Список магазинов (без учета почтовых отделений) опубликован на сайте департамента информационных технологий и на электронной карте сайта самарского филиала РТРС. Подобные мониторинги будут проводиться в течение всего 2019 года и информация о торговых точках будет обновляться.Напомним, в декабре 2018 года цифровая эфирная телесеть Самарской области заработала в полном объеме. Теперь 20 бесплатных эфирных цифровых каналов доступны более 99% жителей Самарской области. Это каналы первого мультиплекса РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» и второго мультиплекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».Напомним, что по графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Самарская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня 2019 года.Жителям Самары и области важно заблаговременно подготовиться к этому событию. Для тех, кто смотрит сегодня аналоговое ТВ (не спутниковое и не кабельное), к телевизору старого поколения, т.е. телевизору производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2, либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов, сообщает пресс-служба облправительства.Подробная информация о видах антенн, приставок, способах их подключения – на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.Список торговых точек (без учета почтовых отделений), где проведен мониторинг: http://dit.samregion.ru/node/4598.Фото pixabay.com