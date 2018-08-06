Прокурор Кировского района Самары назначен зампрокурора Костромской области
6 августа 2018 09:57
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В релизе ведомства Денис Авдеев назван прокурорским работником, способным «оперативно решать проблемы и задачи» и «добиваться результатов, в том числе, на приоритетных направлениях прокурорского надзора».
Новый зампрокурора Костромской области имеет два высших образования, полученных в СамГУ по специальностям «История» и «Юриспруденция». В прокуратуре Авдеев служит с 2001 года, карьеру он начинал в Сергиевском районе, затем перешел в прокуратуру области на должность старшего помощника по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.
В Кировском районе г-н Авдеев проработал пять лет, до этого он возглавлял прокуратуру Жигулевска.
Костромская область превышает Самарскую по территории, но менее развита экономически, чем объясняется небольшая плотность населения. Площадь Костромской области чуть более 60,6 тыс. кв.км (Самарская — 53,5 кв.км), здесь проживает 643,3 тыс. человек (в Самарской области — почти 3,2 млн человек), пишет СО ОНЛАЙН.
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