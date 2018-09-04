Проекту магистрального нефтепродуктопровода «Юг» мешает могильник в Самарской области
4 сентября 2018 12:52
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Строительство проекта «Юг» с 2016 года ведет «Транснефть-Приволга». Предполагается, что благодаря нефтепродуктопроводу можно поставлять дизельное топливо на экспорт и внутренний рынок юга России. Частично работы уже завершились, частично продолжаются. Так, на отрезке магистрали от Самары до Волгограда строительство нефтепродуктопровода остановил курганный могильник «Прибой-Привольный I», расположенный в Безенчукском районе Самарской области.
Теперь же на сайте Управления охраны объектов культурного наследия Самарской области размещены итоги историко-культурной экспертизы объекта. Согласно выводам археологов, строительство магистрали может разрушить могильник, поэтому на выбор предлагается два варианта, либо сдвинуть путь прохождения нефтепровода, либо провести раскопки могильника. Раскопки необходимо будет провести на площади 2324 кв. м, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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