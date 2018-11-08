Проект «Школа двороводов» в Самаре получил президентский грант

113

Проект по поддержке инициатив горожан в области благоустройства и развития дворовых территорий «Школа Двороводов» стал победителем второго конкурса президентских грантов 2018 года. Напомним, этот междисциплинарный консорциум работает в Самаре уже третий год, помогая жителям грамотно и комфортно обустраивать их общественное пространство.«Школа двороводов» – это теоретический и практический курс гражданского просвещения по созданию общественных проектов благоустройства территории, их реализации через эффективное участие в государственных программах по формированию комфортной городской среды, контролю за выполнением работ подрядной организацией и дальнейшему обслуживанию этих территорий. Основной контекст проекта – комплексный подход к благоустройству территории при непосредственном участии жителей.– Мы собираем людей, чтобы научить правильно обустраивать свое пространство по месту жительства, грамотно подходить к разработке квартального, общественного пространства, рассказываем, какие существуют нормы в законодательстве, общественные объединения, могущие в чем-то помочь. Каждый из нас по мере возможности пытается показать, что город можно сделать интересным и по-умному выстроенным в плане благоустройства.Слушатели Школы – лидеры территорий, то есть председатели и члены активов советов ТОС, советов МКД, ТСЖ и управляющие микрорайонов. Занятия для них формируются в три потока по 30 человек. На практических занятиях группы делятся на 5 подгрупп по 6 человек для более эффективного усвоения материала. В проект вовлечены не менее 15 специалистов – архитекторов, ландшафтных архитекторов, экологов, социальных психологов, специалистов-практиков по работе с населением.Проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов в размере полутора миллионов рублей, рассчитан на год. Его цели – создание:1) каталога типовых решений (или стандарта благоустройства) дворов на основе пилотных проектов;2) пилотных проектов благоустройства разных типов дворов;3) методики средового проектирования с участием жителей;4) методики реализации комплексных проектов благоустройства дворов;5) образовательной программы по обучению методике средового проектирования, рассчитанной на внешнего потребителя – администрацию, УК, жителей, волонтеров и специалисты.Первое в этом сезоне занятие (http://sonko.samregion.ru/news/catalog/4416) «Школы двороводов» состоится уже 18 ноября. В рамках программы пройдут публичные семинары для горожан, заинтересованных в озеленении своей территории с профессиональной точки зрения с применением существующих компьютерных программ.