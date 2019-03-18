Проект «Шарм Profi весна» в Самаре собрал специалистов beauty-индустрии

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«Красота спасет мир»- именно таким слоганом встречала посетителей ВК «Экспо-Волга» с 14 по 17 марта. А все потому, что в эти дни проходила выставка «Шарм Profi весна».Проект проходил в 15 раз и за эти годы зарекомендовал себя как один из самых успешных и мощных в индустрии профессиональной красоты и здоровья. В эти дни в Самару съехались более сотни экспонентов из 5 стран мира, почти 5 500 человек стали посетителями выставки.Помимо традиционных популярных направлений организаторы постарались особенно масштабно и полно представить косметологию, в том числе инъекционную, а также аппаратное оборудование для профессионалов.На выставке проходило множество мастер-классов, как от профессионалов индустрии красоты Самары, так и от звезд beauty-сферы России и зарубежья. На проект был традиционно организован трансфер из 13 городов Поволжья.Организаторы постарались разделить по направлениям не только экспозицию, но и деловую программу. Так, проходили бизнес-мероприятия по продвижению в Инстаграм, открытию собственного бизнеса, увеличению продаж в салоне красоты. Гости посетили мастер-класс по косметологии, ногтевому сервису, бровям, перманентному макияжу, парикмахерскому мастерству.«Особенность нашей выставки в том, что здесь найдут для себя множество актуального не только профессионалы, но и обычные девушки, которые профессионально относятся к своему здоровью и внешности», - резюмировал генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан.