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Новости /  Общество /  Социум  

Пробная перепись населения в России пройдет в октябре 2018 года

27 января 2018 10:31
165
Пробная перепись населения в России пройдет в октябре 2018 год
Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов.

Пробная перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2018 года и охватит ориентировочно 550 тыс. человек, сообщают "Известия". Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — говорится в документе.

Отмечается, что пробная перепись населения охватит десять территорий, в числе которых район Свиблово в Москве и муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Портал iz.ru писал о том, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Сообщалось о том, что необходимость пробного опроса с использованием электронных анкет назрела после того, как Росстат заявил, что перепись 2020 года обойдется в 50 млрд рублей, что втрое превысит бюджет переписи 2010 года.

Вводя новые технологии, Минэкономразвития планирует снизить расходы на проведение переписи и увеличить охват населения.
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Комментарии



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