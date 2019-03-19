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Проблемный семинар для библиотечных специалистов региона «Чтение детьми и подростками книг о Великой Отечественной войне» пройдет в Самаре

19 марта 2019 13:46
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Проблемный семинар для библиотечных специалистов региона «Чтение детьми и подростками книг о Великой Отечественной войне» пройдет в Самаре
Он состоится в Самарской областной детской библиотеке.

20 марта в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) состоится очередной проблемный семинар для библиотечных специалистов «Чтение детьми и подростками книг о Великой Отечественной войне».
Мероприятие проводится в рамках методического сопровождения проекта Самарской областной детской библиотеки – крупномасштабной международной акции по поддержке детского чтения «Читаем детям о войне».
В программе: выступление Анны Рапопорт - культуролога, музейного педагога, автора научно-познавательных книг для детей и статей, посвященных детской литературе и развитию читательской культуры (г. Санкт-Петербург). Тема лекции: «Говорим с детьми о событиях Великой Отечественной войны: книги об обороне и блокаде Ленинграда».
Как современные дети относятся к событиям Великой Отечественной войны в целом и блокадной теме в частности? Нужны ли им книги о войне? Зачем говорить с детьми и подростками на такие темы? Как разговаривать о минувшем с маленькими детьми? Могут ли книги нам в этом помочь? Что читать? Каким книгам отдавать предпочтение: героическим или антивоенным? Вот круг вопросов, которые будут обсуждать вместе с Анной Рапопорт. Анна Денисовна представит обзор детских книг об обороне и блокаде Ленинграда и основные принципы работы с блокадными темами.
Лекцию «Методика чтения вслух» и мастер-класс по громкому чтению рассказа о войне проведет актер, режиссер и преподаватель актерского мастерства Игорь Кузнецов (г. Самара). Он расскажет о приемах техники чтения вслух: как прочитать выразительно, как пользоваться паузами, где ставить смысловые ударения, как передавать в диалоге характер действующих лиц. В ходе мастер-класса участники получат и практические навыки по чтению вслух рассказа военной тематики.
Для посещения мероприятия необходима предварительная запись по телефону: 8 (846)337-14-30.


Фото pixabay.com

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