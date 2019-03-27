Приставы Самарской области ведут жесткую борьбу с коррупцией
27 марта 2019 10:42
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями.
Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях работников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия».
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводятся плановые и внеплановые проверки структурных подразделений по направлению противодействия коррупции, мониторинг информационной системы региональной базы АИС ФССП России, изучение оконченных и находящихся в работе материалов исполнительных производств. Кроме того, ведется работа с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Управления.
Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, даче/получении взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.
Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры.
Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.
Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.
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