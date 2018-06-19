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Новости /  Общество /  Социум  

Приставы Самарской области продолжают разыскивать должников на автостоянках

19 июня 2018 10:06
156
Приставы Самарской области продолжают разыскивать должников на автостоянках
За неделю работы ими было проверено 433 автомобиля.

Акция «Мобильный розыск» продолжается. Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжают разыскивать должников на автостоянках. Всего за одну неделю судебными приставами было просканировано свыше 400 госномеров автомобилей. Общая сумма задолженности выявленных должников составила по исполнительным производствам 617 тысяч рублей. В основном задолженности образовались в результате неоплаченных вовремя административных штрафов, налогов и кредитов.

Водителям, которые на момент проведения акции оказались в своих автомобилях, были вручены требования о явке на прием к своему судебному приставу-исполнителю. Для тех, кого застать за рулем не удалось, работники Управления оставили на лобовом стекле листовки, информирующие о наличии у граждан задолженности.
Всего за неделю в рамках акции было окончено фактическим исполнением 29 исполнительных производств на общую сумму 310, 5 тысяч рублей.
Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.
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