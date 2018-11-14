Приставы Самарской области объявили о старте акции «В Новый год – без долгов!»
14 ноября 2018 10:39
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Работники УФССП России по Самарской области в рамках акции «В Новый год – без долгов!» проведут рейды по должникам по различным категориям исполнительных производств с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, проведут мероприятия в местах массового скопления граждан с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, а также популяризации электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Чтобы помочь должникам не забыть о своих обязательствах, работники структурных подразделений УФССП России по Самарской области усилят работу по всем направлениям деятельности. Планируется проведение рейдов, в ходе которых будут отработаны исполнительные производства по взысканию алиментов, налогов, штрафов, услуг ЖКХ и другие. Кроме того, более активно будет применяться в отношении должников временные ограничения права выезда за пределы РФ и права пользования специальным правом на право управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ). Эти меры будет особо эффективны в отношении тех граждан, которые планируют провести новогодние каникулы за пределами страны или посетить другие регионы России.
Цель акции «В Новый год – без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи мобильного приложения «ФССП».
Управление ФССП России по Самарской области призывает всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам. Граждане, имеющие задолженности, должны понимать, что с целью погашения долгов представители исполнительной власти будут накладывать аресты на их имущество, обращать взыскания на денежные средства, привлекать должников к административной и уголовной ответственности.
Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до конца декабря.
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