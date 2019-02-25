Прием заявок в молодежное правительство Самарского региона продлен

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В регионе проводится конкурс по формированию молодежного правительства Самарской области. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Для этого им необходимо заполнить анкету, подать заявку (приложение), подготовить социально значимый проект. А затем пройти личное собеседование и тестирование.Прием заявок продлен в связи с повышенным вниманием к конкурсу и большим количеством заявок.Впервые молодежное правительство Самарской области было создано в 2008 году. За время работы было реализовано большое количество проектов. Среди наиболее ярких: «Трезвое решение» (проект по противодействию алкоголизации молодежи Самарской области), создание в Самарской области сети коворкинг-центров, запуск в Самарской области федерального проекта «Ты-предприниматель».