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Новости /  Общество /  Социум  

Презентация проекта «Инклюзивное движение России» пройдет в Самаре

11 декабря 2018 12:14
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Презентация проекта «Инклюзивное движение России» пройдет в Самаре
В рамках мероприятия будут рассмотрены современные технологии успешных адаптивных практик.

12 декабря в 11:00 в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области (Самара, ул.Революционная, 44, каб.212) состоится презентация проекта «Инклюзивное движение России», направленного на развитие новых инклюзивных практик в Самарской области. Проект реализуется совместно с Самарской региональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный Клуб Добровольцев».

В рамках мероприятия будут рассмотрены современные технологии успешных адаптивных практик, способствующих вовлечению молодежи с разными формами инвалидности в процессы жизни общества. Благодаря реализации данного проекта всем сторонникам инклюзивных практик в Самарской области станет доступен механизм самореализации через декоративно-прикладное творчество.


Фото pixabay.com
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