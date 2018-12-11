Презентация проекта «Инклюзивное движение России» пройдет в Самаре

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12 декабря в 11:00 в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области (Самара, ул.Революционная, 44, каб.212) состоится презентация проекта «Инклюзивное движение России», направленного на развитие новых инклюзивных практик в Самарской области. Проект реализуется совместно с Самарской региональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный Клуб Добровольцев».В рамках мероприятия будут рассмотрены современные технологии успешных адаптивных практик, способствующих вовлечению молодежи с разными формами инвалидности в процессы жизни общества. Благодаря реализации данного проекта всем сторонникам инклюзивных практик в Самарской области станет доступен механизм самореализации через декоративно-прикладное творчество.Фото pixabay.com