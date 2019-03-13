Престиж звания «Ветеран труда Самарской области» повышается

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На заседании Правительства Самарской области представлен проект изменений в закон «О ветеранах труда Самарской области», подготовленный в целях повышения значимости звания «Ветеран труда Самарской области». Изменения позволят присваивать звание наиболее достойным гражданам, добившимся реальных результатов в профессиональной деятельности и добросовестно трудившимся во благо Самарской области.Законопроектом (по аналогии с федеральным законодательством) предлагается установить в качестве обязательного основания для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» гражданам, имеющим трудовой стаж на территории Самарской области не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, а также одну из наград, указанных в законе «О наградах в Самарской области».Также законопроектом устанавливается в качестве обязательного условия для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» отсутствие у гражданина непогашенной или неснятой судимости либо увольнения за нарушение законодательства, сообщает пресс-служба облправительства.