Пресс-служба Минсельхоза России объявляет старт приема проектов на творческий конкурс «Моя земля Россия-2018»
8 июня 2018 09:28
С июня стартует V (пятый! творческий конкурс «Моя земля – Россия» под эгидой Минсельхоза РФ во исполнение государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года.
Принимаются проекты, опубликованные на телевидении, радио, печатных средствах массовой информации и Интернете, призванные формировать положительный образ российского села, распространять передовой опыт развития сельских территорий, повышать значимость сельскохозяйственного труда, сохранять народные традиции, способствовать превращению российского села в центр притяжения для населения.
Срок приема проектов на конкурс – до 31 августа 2018 года.
С момента учреждения Конкурса в 2014 году рассмотрено почти 15 тысяч заявок из 80 регионов, сотни из которых удостоены денежных премий. Отметим, что для участия в любой из номинаций нужно заявить проект из трех публикаций минимум!
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018», которую ВДНХ традиционно принимает в октябре.
Подробную информацию о Конкурсе, номинациях, условиях участия смотрите на konkurs.agromedia.ru, сообщает Минсельхоз региона.
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8 июня 2018 09:28
Срок приема проектов на конкурс – до 31 августа 2018 года. Социум
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