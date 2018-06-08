Пресс-служба Минсельхоза России объявляет старт приема проектов на творческий конкурс «Моя земля Россия-2018»

С июня стартует V (пятый! творческий конкурс «Моя земля – Россия» под эгидой Минсельхоза РФ во исполнение государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года.Принимаются проекты, опубликованные на телевидении, радио, печатных средствах массовой информации и Интернете, призванные формировать положительный образ российского села, распространять передовой опыт развития сельских территорий, повышать значимость сельскохозяйственного труда, сохранять народные традиции, способствовать превращению российского села в центр притяжения для населения.Срок приема проектов на конкурс – до 31 августа 2018 года.С момента учреждения Конкурса в 2014 году рассмотрено почти 15 тысяч заявок из 80 регионов, сотни из которых удостоены денежных премий. Отметим, что для участия в любой из номинаций нужно заявить проект из трех публикаций минимум!Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018», которую ВДНХ традиционно принимает в октябре.Подробную информацию о Конкурсе, номинациях, условиях участия смотрите на konkurs.agromedia.ru, сообщает Минсельхоз региона.