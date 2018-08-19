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Новости /  Общество /  Социум  

Преображение Господне или Яблочный Спас отмечают православные христиане

19 августа 2018 10:36
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Преображение Господне или Яблочный Спас отмечают православные христиане
При многих храмах по традиции в этот день проходят ярмарки и благотворительные акции.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится в поездке по северу, он совершит праздничную литургию под открытым небом на главной площади города Котласа, где пока нет собора.

При многих храмах по традиции в этот день проходят ярмарки и благотворительные акции – освященными фруктами принято поделиться с бедными и обездоленными, передает Радио Маяк.
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Комментарии



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