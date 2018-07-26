Представители команды «Молодежка ОНФ» создали интерактивную карту «Россия – Территория добра»

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Это своеобразный «навигатор добрых дел», куда каждый пользователь может добавить информацию о том, что происходит в его регионе. Например, рассказать о том, как вместе с единомышленниками была восстановлена заброшенная спортивная площадка во Владикавказе, отремонтирована разбитая дорога в Махачкале или разукрашены серые стены детской больницы Петрозаводска.«Ежедневно участники команды «Молодежки ОНФ» совершают десятки добрых дел по всей стране, и карта дает возможность их увидеть. Мы хотим, чтобы и другие молодые люди, вдохновившись примером, не ждали перемен, а творили их, начинали действовать самостоятельно, здесь и сейчас», – сказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.Участники команды «Молодежки ОНФ» подчеркнули, что на карте можно представлять как работу в рамках уже существующих проектов, так и предложить для реализации свою уникальную идею. Молодые люди могут не только рассказать о положительном примере, но и поделиться существующей проблемой в регионе с просьбой откликнуться неравнодушных людей, которые захотят помочь.Найти всю информацию можно на сайте Картадобра.рф. На карте имеется инструкция по использованию, создатели постарались сделать ее максимально простой и удобной. Точку может поставить любой пользователь, пройдя моментальную авторизацию через одну из социальных сетей. Здесь не осуществляют сбор денег, все добрые дела молодые люди делают исключительно своими собственными силами и средствами.Участники команды «Молодежки ОНФ» имеют большой опыт в решении социальных проблем. Проект «Не жди перемен, твори перемены» был запущен в сентябре прошлого года, и за это время инициативу подхватили сотни молодых людей по всей стране. Участники проекта снимают ролики о своих добрых делах и публикуют их в социальных сетях, сообщает ОНФ.