Представители ПАО «Кузнецов» приняли участие в Параде Памяти в Самаре

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Сегодня, 7 ноября, 48 молодых специалистов и руководителей ПАО «Кузнецов» прошли в составе парадного расчета по площади имени В.В. Куйбышева в память о трудовом подвиге коллектива предприятия в военные годы.В Самаре на площади им. Куйбышева прошло традиционное мероприятие, посвященное военному параду 1941 года. В марше колонн наряду с сотрудниками силовых ведомств и воспитанниками патриотических клубов приняли участие представители трудовых коллективов крупнейших самарских заводов, внесших значимый вклад в победу страны в Великой Отечественной войны.В этом году на Параде Памяти самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации представляли молодые конструкторы, работники производства и испытательного комплекса, колонну возглавил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич, а также руководители по ключевым направлениям. Ветераны предприятия наблюдали за парадом в качестве почетных гостей с трибун. У зрителей парада была возможность ознакомиться с артефактами военного периода – ПАО «Кузнецов» представило широкой публике подшивку заводских газет того времени. Впервые сотрудники предприятия вынесли на площадь знамена советского периода, переданные в ПАО «Кузнецов» на вечное хранение в знак признания особых производственных заслуг завода.«Ноябрь 1941 года – знаковая дата для ПАО «Кузнецов», – подчеркнул Сергей Павлинич, обращаясь к коллективу. – В дни, когда на площади им. В.В. Куйбышева состоялся военный парад, шла эвакуация предприятия из Москвы. Со всего СССР, из множества городов России сюда съезжались специалисты, чтобы в сжатые сроки начать производство моторов для фронта. Задача по масштабам сопоставимая с той, что стоит перед «Кузнецовым» в настоящее время. Сейчас мы также привлекаем лучших профессионалов, чтобы выйти на требуемые государством объемы выпуска новой продукции. Мы должны нарастить выпуск НК-32 серии 02. Для этого в предприятие вкладываются значительные средства: реализуется 13 инвестиционных проектов, принято решение о строительстве нового здания ОКБ, ведется профориентационная работа со школами и колледжами. Мы создаем задел профессионалов для себя на будущее».