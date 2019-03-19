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Представитель Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

19 марта 2019 09:45
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Представитель Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
Артистка была в хорошем расположении духа.

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева рассказала в эфире телеканала "Россия 1" о последнем разговоре с певицей.
Как отметила Исаева, он прошел в больнице. Артистка была в хорошем расположении духа и на вопрос о том, что рассказать журналистам о ее состоянии, ответила, чтобы пиар-менеджер действовала по своему усмотрению.

"Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право", — передала Исаева слова Началовой.
Юлия Началова умерла 16 марта. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом, пишет РИА Новости.

Артистка родилась в Воронеже в 1981 году в семье профессиональных музыкантов. Отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Началова занималась музыкой с детства и даже выиграла в телевизионном конкурсе "Утрення звезда". На ее счету несколько альбомов и ролей в кино, она также вела телепрограмму. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

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