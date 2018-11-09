Председателем самарской городской Общественной палаты избран Сергей Семченко

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В Администрации Самары при участии Главы городаи председателя городской Думысостоялось очередное заседание городской Общественной палаты. На повестку было вынесено несколько вопросов, в том числе – выборы нового председателя Общественной палаты, сообщает горадминистрация.Напомним, что с 2011 года Общественную палату возглавлял Почетный гражданин города, первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев, который ушел из жизни в ноябре прошлого года.«Владимир Иванович многое сделал для Общественной палаты, и для нас крайне важно сохранить это наследие, поэтому к выбору кандидатуры мы подошли основательно и не торопились с решением, - сказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Алексей Чигенёв. - На заседании совета Общественной палаты была предложена кандидатура Сергея Дмитриевича Семченко, предлагаю сегодня ее обсудить и вынести окончательное решение».Члены палаты единогласно поддержали кандидатуру одного из своих соратников - председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывшего главу администрации Самарского района Сергея Семченко.«Я благодарен вам за оказанное доверие и обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы не только сохранить традиции, заложенные Владимиром Ивановичем, но и приумножить достижения нашей палаты», - сказалПоздравив избранного председателя, Елена Лапушкина подчеркнула, что перед городом и Общественной палатой стоят важные задачи:«Перед Администрацией города стоит ряд важнейших задач, обозначенных в Послании и «майских» указах Президента страны Владимира Владимировича Путина и в Послании Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова. Я уверена, что только при взаимодействии с Общественной палатой возможно вырабатывать эффективные решения. Ваша экспертная оценка, опыт и знания очень значимы для разработки действительно нужных сегодня проектов».