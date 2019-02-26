Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова ушла в отставку
26 февраля 2019 11:07
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Как пишет ProGorodSamara, Любовь Дроздова покинула председательский пост по собственному желанию.
Как сообщает сайт Самарского областного суда — Любовь Дроздова родилась в 1953 году. В 1985 году окончила Куйбышевский госуниверситет по специальности «Правоведение».
Председателем Самарского областного суда Любовь Дроздова была назначена Указом Президента РФ 27 февраля 2013 года.
25 ноября 2008 года на нее было совершено покушение. Она была госпитализирована с тяжелым ранением в живот и смогла выйти на работу только в марте 2009 года.
Фото: pixabay.com
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