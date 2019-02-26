Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 февраля, 16:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 65.26
-0.25
EUR 74.09
-0.24
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова ушла в отставку

26 февраля 2019 11:07
132
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова ушла в отставку
Исполняющим обязанности назначен заместитель председателя Вадим Кудинов.

Как пишет ProGorodSamara, Любовь Дроздова покинула председательский пост по собственному желанию.

Как сообщает сайт Самарского областного суда — Любовь Дроздова родилась в 1953 году. В 1985 году окончила Куйбышевский госуниверситет по специальности «Правоведение».

Председателем Самарского областного суда Любовь Дроздова была назначена Указом Президента РФ 27 февраля 2013 года.

25 ноября 2008 года на нее было совершено покушение. Она была госпитализирована с тяжелым ранением в живот и смогла выйти на работу только в марте 2009 года.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 февраля 2019  16:22
В 2018 году было продано 134 819 автомобилей благодаря именно программа поддержки, которые предоставляли скидки покупателям авто стоимостью до 1,5 млн рублей.
В России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В 2018 году было продано 134 819 автомобилей благодаря именно программа поддержки, которые предоставляли скидки покупателям авто стоимостью до 1,5 млн рублей.   Социум
36
26 февраля 2019  15:12
В нем примут участие около 100 участников военно-патриотических клубов из 11 городов и районов области.
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
В нем примут участие около 100 участников военно-патриотических клубов из 11 городов и районов области.  Социум
68
26 февраля 2019  14:58
В постановке участвуют 24 человека с разными формами инвалидности и без неё.
К искусству через преодоление: в Самаре покажут экспериментальный пластический спектакль, посвященный творчеству Фриды Кало
В постановке участвуют 24 человека с разными формами инвалидности и без неё.  Социум
79
Весь список

Здравоохранение
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
253
25 февраля 2019  12:52
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
В своем Послании Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать медицинскую помощь доступной для населения во всех уголках страны.  Здравоохранение
295
25 февраля 2019  10:22
Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков
Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков
Любителей выпить предупреждают, что употребление любого спиртного может привести к гепатиту, гастриту или панкреатиту. Здравоохранение
240
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
290
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
531
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
445
Весь список
Туризм
26 февраля 2019  13:46
В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
После трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов. Туризм
291
25 февраля 2019  13:35
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области. Туризм
309
17 февраля 2019  10:42
С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ Новые правила распространяются на туристов.
С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ
Новые правила распространяются на туристов.  Туризм
585
Весь список
Образование
26 февраля 2019  11:01
Константин Льольин:
Константин Льольин: "Современное образование все больше интегрируется в цифру"
Практически половина школ Самарской области имеют высокоскоростной доступ в Интернет. Образование
113
26 февраля 2019  10:57
Самарских детей с временной пропиской предлагают зачислять в школы во вторую волну
Самарских детей с временной пропиской предлагают зачислять в школы во вторую волну
В части микрорайонов не хватает мест в школах. Образование
122
25 февраля 2019  17:04
Вторая цель в сфере образования: к концу 2021 года обеспечить школы доступом к высокоскоростному интернету.
Земский учитель: 1 миллион рублей педагогу, который переезжает на работу в село или малый город
Вторая цель в сфере образования: к концу 2021 года обеспечить школы доступом к высокоскоростному интернету.   Образование
490
Весь список

Культура
26 февраля 2019  12:58
Ежегодный оперный фестиваль в Самаре в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
Ежегодный оперный фестиваль в Самаре в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
108
25 февраля 2019  23:29
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим.
Результаты кинопремии были ожидаемы, но "Оскар" всё равно нашел, чем удивить
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим.  Культура
252
25 февраля 2019  11:12
20 марта в Самаре открывается фестиваль Франкофонии
20 марта в Самаре открывается фестиваль Франкофонии
Широкой публике будет предложена познавательно-развлекательная программа. Культура
186
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
436
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
888
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
862
Весь список


Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
519
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
567
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1275
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1088
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
986
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1134
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
423
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
989
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
700
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2751
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2445
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2715
Весь список

Мероприятия
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
К искусству через преодоление: в Самаре покажут экспериментальный пластический спектакль, посвященный творчеству Фриды Кало
В Тольятти стартовали всероссийские соревнования по прыжкам воду "Ласточки Жигулей"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные