Правовую помощь от специалистов Кадастровой палаты Самарской области получили жители региона

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Эксперты Филиала, курирующие различные направления деятельности, проконсультировали граждан, которые обратились на личный приём во Всероссийский день консультаций, а также отвечали на телефонные звонки. Больше всего вопросов поступило об уточнении границ земельных участков на основании решения суда и о технических ошибках, допущенных кадастровыми инженерами при составлении межевого плана.Звучали вопросы и о порядке снятия с кадастрового учёта здания в связи с его уничтожением. Также граждане обращались для уточнения нюансов нового федерального закона о садоводстве и огородничестве, применительно к своим «шести соткам» земли.Всероссийская акция Росреестра стала уже традиционной. Как показал первый опыт проведения Единого дня консультаций в марте 2018 года – такой формат довольно востребован у населения. Если же у граждан возникнут дополнительные вопросы или они не успели принять участие в Едином дне консультаций – всегда можно обратиться за помощью к специалистам региональной Кадастровой палаты по предварительной записи в удобное время. Напомним, учреждение оказывает консультационные услуги по вопросам оформления недвижимости - от помощи в подготовке пакета документов для сделки до полноценной консультации с письменной резолюцией. Этот формат общения со специалистами Кадастровой палаты Самарской области пользуется спросом, как у физических, так и у юридических лиц.Максим Гальцов, заместитель директора Кадастровой палаты Самарской области: «В числе часто задаваемых вопросов в рамках Дня консультаций - исправление реестровых ошибок и порядок межевания дачных участков. Каждую ситуацию специалисты разобрали детально, объяснили процедуру и механизм действий в каждом конкретном случае».