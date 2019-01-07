Православных верующих Самарской области с праздником поздравил Губернатор Дмитрий Азаров

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Этот великий, светлый, святой для миллионов людей праздник наполняет наши сердца радостью и благоговением, побуждает к милосердию и состраданию, обращает нас к истокам культуры и многовековой истории нашего государства, неотъемлемой частью которых является православная вера.Самарская земля испокон веков славилась братскими отношениями между представителями разных народов и конфессий. Большую роль в сохранении гражданского мира и согласия всегда играла Русская Православная церковь. И сегодня Самарская Митрополия РПЦ ведёт огромную созидательную работу по духовному просвещению и воспитанию граждан, укреплению атмосферы взаимопонимания и межнационального диалога в обществе.Убеждён, что именно в опоре на незыблемые духовные ценности и вековые традиции – залог стабильности и дальнейшего успешного развития нашего региона, России в целом.От всей души желаю православным христианам Самарской области, всем, кто отмечает Рождество, крепкого здоровья, душевных сил, благоденствия, мира, добра и любви!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров