Православные верующие сегодня просят друг у друга прощения
10 марта 2019 12:53
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Православные верующие сегодня в последний день перед Великим постом – в Прощеное воскресенье – просят друг у друга прощения. В этот день во всех храмах Русской православной церкви во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий многодневный пост.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром совершит чин великого освящения храма 40 мучеников Севастийских в Спасской слободе Москвы и Божественную литургию в нем, а вечером – вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя. В этот день Церковь вспоминает событие, положившее начало земной истории человечества – изгнание праотца Адама из рая. Поэтому второе название Прощеного воскресенья – Адамово изгнание.
В воскресенье также заканчивается Масленица – последняя подготовительная неделя перед Великим постом, во время которой верующие не едят мясо, а употребляют в пищу рыбу и молочные продукты, передает Радио Маяк.
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