Православные верующие отмечают сегодня Рождественский сочельник
6 января 2019 12:50
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Православные верующие отмечают сегодня Рождественский сочельник. В этот день христиане завершают 40-дневный пост и готовятся к празднику Рождества Христова. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, пишет Лайф.
pixabay.com
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