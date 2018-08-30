Я нашел ошибку
Главные новости: 
В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение из медучреждения о том, что около подъезда дома на улице Дзержинского обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.
Приревновал и зарезал. В Тольятти полицейские по горячим следам раскрыли убийство
В начале совещания был рассмотрен вопрос обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения на территории региона единого дня голосования 9 сентября 2018 года.
В Самаре прошло очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей СО
Первым покупателем LadaVestaSport станет Дмитрий Азаров
Первым покупателем LadaVestaSport станет Дмитрий Азаров
В Сызранском районе молодой человек на
В Сызранском районе молодой человек на "Москвиче" сбил мужчину
В Богатовском районе сотрудники полиции в кратчайшие сроки разыскали пропавшую женщину
В Богатовском районе сотрудники полиции в кратчайшие сроки разыскали пропавшую женщину
Глава Самарского региона Дмитрий Азаров посещает ММАС-2018
Глава Самарского региона Дмитрий Азаров посещает ММАС-2018
Инфляция в Самарской области в июле 2018 составила 2,7%
Инфляция в Самарской области в июле 2018 составила 2,7%
Альтернативы нет: что происходит на Заводском шоссе в Самаре из-за ремонта?
Альтернативы нет: что происходит на Заводском шоссе в Самаре из-за ремонта?
сегодня  Четверг, 30 августа, 14:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/08:
USD 68.15
0.76
EUR 79.56
0.8
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Правительство региона повысило расценки за добровольный отказ от пистолетов и взрывчатки

30 августа 2018 12:50
89
Правительство региона повысило расценки за добровольный отказ от пистолетов и взрывчатки
Плату решено увеличить сразу в два раза по сравнению с расценками 4-летней давности.

Такие поощрения практикуются в регионе давно. При этом последний раз размеры вознаграждения утверждались еще в 2014 году в рамках госпрограммы по обеспечению правопорядка в области. Плату решено увеличить сразу в два раза по сравнению с расценками 4-летней давности. Теперь за боевой пистолет или револьвер можно получить 6 тысяч рублей, за автомат или пулемет — 12 тысяч. За самодельное оружие добровольцам выдадут 3 тысячи или 6 тысяч рублей — в зависимости от вида.

100 грамм пластита власти оценили в 4 тысячи рублей, за тот же вес тротила, аммонита, граммонита, гексогена получить можно 3 тысячи. За сдачу взрывного устройства промышленного производства полагается 6 тысяч рублей, а за самодельную бомбу — 4 тысячи. Сдавать можно также патроны, порох, охотничьи и спортивные ружья — все они есть в прайсе. Деньги выплачивает управление делами губернатора и правительства региона, а сдавать арсенал следует в полицию или Росгвардию, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 августа 2018  14:25
В начале совещания был рассмотрен вопрос обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения на территории региона единого дня голосования 9 сентября 2018 года.
В Самаре прошло очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей СО
В начале совещания был рассмотрен вопрос обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения на территории... Социум
11
30 августа 2018  14:09
Первым покупателем LadaVestaSport станет Дмитрий Азаров
Первым покупателем LadaVestaSport станет Дмитрий Азаров
  Социум
33
30 августа 2018  13:38
Глава Самарского региона Дмитрий Азаров посещает ММАС-2018
Глава Самарского региона Дмитрий Азаров посещает ММАС-2018
Стенд Lada бьет рекорды посещаемости. Социум
68
Весь список

Здравоохранение
30 августа 2018  12:29
Ученые нашли провоцирующие ожирение мутации
Ученые нашли провоцирующие ожирение мутации
Нарушения возникают в случае повреждения определенного гена. Здравоохранение
86
29 августа 2018  10:53
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу. Здравоохранение
175
28 августа 2018  15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.
Медицинский центр "Династия" отмечает рождение 3500-го ребенка
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.  Здравоохранение
273
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
110
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
773
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
1017
Весь список
Туризм
30 августа 2018  09:39
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
115
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
332
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
309
Весь список
Образование
29 августа 2018  17:23
Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку своей деятельности.
Самарская Детская центральная музыкальная школа стала одной из лучших детских школ искусства России
Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку... Образование
145
29 августа 2018  15:59
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных норм, а также актуальные вопросы содержания учебного процесса.
Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском совещании по вопросу готовности системы образования к новому учебному году
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных... Образование
188
29 августа 2018  13:37
"Набор первоклассника" в России резко подорожал
Как оказалось, готовиться к учебному году лучше в феврале. Образование
155
Весь список

Культура
30 августа 2018  12:19
Утверждены документы для операций по расчетным счетам застройщика
Утверждены документы для операций по расчетным счетам застройщика
Меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства. Культура
139
29 августа 2018  13:29
В Самаре прошла встреча с кинорежиссером Евгением Цымбалом
В Самаре прошла встреча с кинорежиссером Евгением Цымбалом
Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино". Культура
146
29 августа 2018  12:36
«Яблочный Фест» пройдет в Сергиевске Гости смогут попробовать яблочную продукцию, посетить мастер-классы и пообщаться с агрономами.
«Яблочный Фест» пройдет в Сергиевске
Гости смогут попробовать яблочную продукцию, посетить мастер-классы и пообщаться с агрономами. Культура
190
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
167
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1140
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1358
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
260
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
797
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1418
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1804
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1568
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
271
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1184
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
805
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
900
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
903
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
656
Весь список

Мероприятия
Состоялся первый день Кубка Губернатора СО по дзюдо
Снова регби в Самаре
На рабочем совещании двух ведомств Самарской области обсудят меры поддержки детей с диабетом
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда