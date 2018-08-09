Практически во всех школах Самары устарела система автоматической пожарной сигнализации
9 августа 2018 09:36
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По словам руководителя департамента образования Лилии Галузиной, практически 100% систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) установлены в школах с 2005-го по 2008 год за счет средств областного бюджета по специальной программе. Срок эксплуатации оборудования составляет десять лет.
«Сегодня можно говорить, что система устарела. Есть федеральный закон о физическом регламенте объектов пожарной безопасности. Чтобы соответствовать ему, необходима замена, — подчеркнула Лилия Галузина. — Мы говорили с минобразования, просили создать областную программу. Но, к сожалению, пока понимания нет».
Глава Самары Елена Лапушкина предложила закладывать средства на эти цели на следующий год «хотя бы для самых больших школ». Ежегодно по программе обеспечения пожарной безопасности департамент образования предусматривает различные виды работ. В этом году, в частности, были направлены средства на ремонт и техобслуживание пожарной сигнализации, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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