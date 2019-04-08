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Познер назвал способ объединить жителей России

8 апреля 2019 10:38
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Познер назвал способ объединить жителей России
При этом телеведущий выразил мнение, что не удастся создать национальную идею, основанную на православии.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но граждан могла бы объединить правда. Об этом, как сообщается в блоге Познера, он сказал во время встречи с читателями.

Познер добавил, что будущее России зависит от понимания гражданами того, что они живут в ней, что страна "зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора".
При этом телеведущий выразил мнение, что не удастся создать национальную идею, основанную на православии, пишет РИА Новости.

Владимир Путин в мае прошлого года заявил, что развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям.
Ранее, в 2016 году, глава государства заявил, что в России не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма.
Эта идея, по словам Путина, не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии.
"Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", — подчеркнул президент.

Фото: официальный сайт Владимира Познера
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