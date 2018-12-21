Пожелание здоровья на Новый год популярнее, чем мечты о богатстве
21 декабря 2018 09:12
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Самое заветное желание большинства россиян на Новый год – здоровье себе и близким, оно почти в три раза популярнее, чем мечты о богатстве – об этом свидетельствуют данные соцопроса.
При этом женщины чаще мужчин мечтают о здоровье, любви, свадьбе и детях, а также о недвижимости и путешествиях.
Сильный пол загадывает много денег, мир и благополучие во всём мире, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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