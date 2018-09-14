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Новости /  Общество /  Социум  

Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

14 сентября 2018 09:18
106
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский и депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн устроили скандал во время перерыва на съёмках передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Хинштейна, Жириновский в ходе дискуссии начал оскорблять его.

Причины инцидента депутат не уточнил.

При этом он добавил, что редакторы программы пытались остановить происходящее.
«Владимир Соловьев и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — поделился Хинштейн у себя в твиттере.

Он намерен подать заявление в комиссию по этике, пишет РТ на русском.

По словам одного из гостей ток-шоу, депутат высказался в адрес советника директора Росгвардии после того, как последний назвал Государственную думу цирком.



Источник видеозаписи: youtube.com/Катя Ким.

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