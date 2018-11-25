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Новости /  Общество /  Социум  

Постановлением Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия

25 ноября 2018 11:38
159
Постановлением Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия.
Об этом сообщила администрация района.

Постановлением главы Самарской области Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия.
Вера Алексеевна Савченко из Комсомольского — знаком отличия «Материнская доблесть» I степени, Ольга Дмитриевна Козлова из Сырейки — знаком отличия «Материнская доблесть» II степени.
Об этом в твиттере сообщает администрация района.


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Комментарии



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