Постановлением Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия
25 ноября 2018 11:38
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Постановлением главы Самарской области Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия.
Вера Алексеевна Савченко из Комсомольского — знаком отличия «Материнская доблесть» I степени, Ольга Дмитриевна Козлова из Сырейки — знаком отличия «Материнская доблесть» II степени.
Об этом в твиттере сообщает администрация района.
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