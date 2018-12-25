Полуфинал «Лидеров России» пройдет в Самаре
25 декабря 2018 10:46
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24 декабря в Москве прошла пресс-конференция первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Он сообщил об изменениях в правилах конкурса молодых управленцев «Лидеры России»: для выхода в финал участники должны будут придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект.
«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», - сказал он на брифинге.
Кириенко подчеркнул, что участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему в своем регионе, которую нужно решить, и придумать, как это сделать. «В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые им могут в этом помочь», - отметил он, уточнив, что речь идет об Ассоциации волонтерских центров, региональных общественных палатах и Фонде президентских грантов.
Он добавил, что для тех, кто реализует очень хороший проект, но по остальным критериям не пройдет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит какие-то призы и систему поддержки.
Эту инициативу поддержали и самарские общественники. Как отметил, сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский этот фильтр позволит выявить истинных «Лидеров России».
«Как член региональной Общественной палаты и ОНФ, я оцениваю эту инициативу положительно. Сегодня и Самарская область, и вся России движется по пути развития так называемой проектной экономики, мы готовимся к реализации Национальных проектов и потому нам очень нужны люди, которые уже могут реализовывать их на практике. Люди, которые не просто имеют багаж знаний, а те, кто готов реально трудиться на благо своего региона и страны, и знает, как это делать. Общественная палата выступает экспертной площадкой при оценке различных проектов, в том числе и реализуемых при поддержке Фонда президентских грантов. Мы можем оценить практическую значимость того или иного проекта, его масштаб и реальность. И именно такие институты гражданского общества как ОНФ и Общественная палата могут дать объективную экспертную оценку тому или иному проекту, ведь мы уже знаем, какие «горячие» точки и запросы есть у общества. Проекты бывают разными и различного уровня, но «Лидер России» должен мыслить соответственно этому статусу и это отличная инициатива предварительно «обкатать» потенциального претендента на этапе полуфинала, чтобы до финала дошли самые сильные».
Напомним, в полуфинал конкурса вышли порядка 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300. Жители Приволжского федерального округа проявляют в нынешнем году высокую активность в Конкурсе «Лидеры России» — до очного этапа дошло более 400 человек, что является вторым результатом после Центрального федерального округа.
В этой связи организаторами Конкурса принято решение разделить участников из ПФО на две группы — первая будет работать в Нижнем Новгороде, вторую направят в Самару. Таким образом, Самара станет девятой площадкой в России для проведения полуфинала Конкурса, сообщает пресс-служба облправительства.
«Конкурс объединяет энергичных и небезразличных людей, число которых с каждым годом будет прирастать. Это носители идеологии развития и созидания. Если они будут взаимодействовать и решать проблемы сообща, то получится колоссальный эффект для всей страны», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с участниками конкурса.
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