Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре

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В Самаре прошел полуфинал КВН на кубок Министра обороны Российской Федерации, где шесть сборных команд высших военных учебных заведений из Москвы, Пензы, Серпухова, Казани, Сызрани и Ярославля боролись за единственную путевку в финал.Игра проходила в Доме офицеров, она состояла из трёх традиционных этапов: "Приветствие", "Триатлон" и "Домашнее задание".Оценивали команды в составе жюри редактор высшей лиги КВН, капитан команды "СОК" Дмитрий Колчин, олимпийская чемпионка Анна Чичерова и другие. По итогам полуфинала первое место заняла команда Пензенского высшего артиллерийского инженерного института "Пензенские артиллеристы" и получила право выступить в финале, который будет проходить 1 декабря на основной площадке проведения игр Высшей лиги КВН - в Театре Российской армии. Второе и третье места заняли команды Военного университета Министерства обороны (ВУМО г.Москва) и Военная академия РВСН им. Петра Великого (г.Серпухов), соответственно.Нынешний сезон Игр весёлых и находчивых, проводимых по инициативе Министра обороны РФ среди высших военных вузов, является пятым по счету. Отборочная игра КВН на кубок Министра обороны РФ в Самарской области прохода впервые.