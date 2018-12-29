Полпред Президента Российской Федерации в ПФО поздравил граждан с Новым 2019 годом

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Поздравляю вас с наступающим 2019 годом!Новый год — один из самых долгожданных праздников. Мы все в это волшебное время загадываем желания и верим, что наступающий год будет лучше предыдущего. Мы дарим друг другу подарки и говорим самые искренние слова поздравлений.Новогодняя ночь — время подведения итогов и возможность распланировать жизнь с чистого листа!Эти праздничные дни согреты теплом дружеских встреч и уютом семейных вечеров, это время добрых дел и светлых устремлений.Желаю всем нам здоровья и счастья. Пусть в наших домах царят радость, мир, согласие и благополучие!С новым 2019 годом!Игорь Комаров