Половина жителей Самарской области, не получивших высшее образование, жалеют об этом
1 августа 2018 11:19
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Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter узнали, чем еще, кроме основной учебы, занимались выпускники самарских вузов.
Оказалось, что у большинства опрошенных (55%) всё основное время уходило на обучение. 14% уже начали строить карьеру и зарабатывать первые деньги. Только 9% признались, что бездельничали в ожидании диплома, и еще 3% увлекались вечеринками.
Обучение в вузе оказалось несложным для 69% опрошенных. Чему в итоге научились жители области за время студенчества? Больше половины (63%) развили общие интеллектуальные способности, 53% узнали, как находить выход из самых сложных ситуаций, 44% приобрели общие профессиональные навыки, 28% научились самодисциплине. 4% опрошенных отметили, что с помощью вуза им удалось организовать личную жизнь.
Больше половины (56%) жителей области, не получивших высшее образование, жалеют об этом. Лишь 30% опрошенных устраивает отсутствие вузовского диплома.
По данным проводимого в конце 2017 года опроса HeadHunter, 57% жителей нашего региона определились с вузом для поступления самостоятельно. Выбор места обучения у 19% складывался под влиянием или даже давлением родителей. За 5% абитуриентов выбор сделали их близкие родственники. Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего государственных служащих (8%), представителей сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%) и «Маркетинг, реклама, PR» (7%).
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