Полицейский Дед Мороз продолжает свое путешествие по Самарской области
11 января 2019 13:19
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Полицейский Дед Мороз продолжает свое путешествие по Самарской области. На днях добрый волшебник и сотрудники органов внутренних дел посетили социальное учреждение, расположенное в Промышленном районе, над которым стражи правопорядка шефствуют не первый год.
К ребятам вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли и.о. заместителя начальника отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Кормазов и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Марина Уланова. Воспитанники учреждения с радостью встретили гостей и рассказали им о своих достижения не только в учебе, но и в спорте, искусстве, участии в кружках. Кроме того, дети вместе с воспитателями организовали театрализованное представление, во время которого продемонстрировали свои творческие таланты в номерах художественной самодеятельности.
Несовершеннолетние с особой тщательностью подготовились к данному мероприятию, нарядились в маскарадные костюмы, рассказывали стихотворения и дарили гостям свои рисунки. На празднике было много веселых конкурсов.
В завершение мероприятия сотрудники полиции еще раз поздравили детей с новогодними праздниками, взяли с них обещание соблюдать все правила личной безопасности и вручили долгожданные подарки.
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