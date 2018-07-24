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Полицейские Тольятти с детьми и их родителями повторяют ПДД на спортивных площадках и во дворах

24 июля 2018 13:54
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Полицейские Тольятти с детьми и их родителями повторяют ПДД на спортивных площадках и во дворах
Для более 500 спортивных семейных команд мероприятие «Семейные старты» стали отличным поводом повторить Правила дорожного движения.

Сотрудники тольяттинской ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних продолжают работу с детьми и взрослыми на спортивных площадках и во дворах города.

В программу спортивных мероприятий под названием «Семейные старты», проводимых департаментом физкультуры и спорта администрации городского округа Тольятти, включен этап «Знатоки ПДД», где дети и их родители демонстрируют знания дорожных знаков и правил дорожного движения. В соревнованиях, проводимых на спортивных площадках образовательных учреждений всех трех районов города, участвуют дети всех возрастов вместе с родителями, бабушками или дедушками.

Для более 500 спортивных семейных команд мероприятие «Семейные старты» стали отличным поводом повторить Правила дорожного движения, прекрасно провести время всей семьей, а главное почувствовать свою причастность к большому и важному делу - безопасности на дороге.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, в свою очередь, рекомендовали родителям контролировать досуг своих детей, исключить факты бесконтрольного пребывания юных тольяттинцев вблизи дорог, напомнили о действии комендантского часа, а также пожелали быть примером своим детям в безопасном поведении на проезжей части.

В ходе мероприятия полицейские рассказали детям и напомнили взрослым, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними во внутридворовой территории является неосторожный выход из-за стоящего транспортного средства, а также нарушение правил управления велосипедом.

В завершение мероприятий сотрудники полиции подарили всем юным участникам дорожного движения световозвращающие наклейки для размещения их на рюкзаках, велосипедах и самокатах, сообщает облМВД.
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Комментарии



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