Полицейские Тольятти с детьми и их родителями повторяют ПДД на спортивных площадках и во дворах

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Сотрудники тольяттинской ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних продолжают работу с детьми и взрослыми на спортивных площадках и во дворах города.В программу спортивных мероприятий под названием «Семейные старты», проводимых департаментом физкультуры и спорта администрации городского округа Тольятти, включен этап «Знатоки ПДД», где дети и их родители демонстрируют знания дорожных знаков и правил дорожного движения. В соревнованиях, проводимых на спортивных площадках образовательных учреждений всех трех районов города, участвуют дети всех возрастов вместе с родителями, бабушками или дедушками.Для более 500 спортивных семейных команд мероприятие «Семейные старты» стали отличным поводом повторить Правила дорожного движения, прекрасно провести время всей семьей, а главное почувствовать свою причастность к большому и важному делу - безопасности на дороге.Инспекторы по делам несовершеннолетних, в свою очередь, рекомендовали родителям контролировать досуг своих детей, исключить факты бесконтрольного пребывания юных тольяттинцев вблизи дорог, напомнили о действии комендантского часа, а также пожелали быть примером своим детям в безопасном поведении на проезжей части.В ходе мероприятия полицейские рассказали детям и напомнили взрослым, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними во внутридворовой территории является неосторожный выход из-за стоящего транспортного средства, а также нарушение правил управления велосипедом.В завершение мероприятий сотрудники полиции подарили всем юным участникам дорожного движения световозвращающие наклейки для размещения их на рюкзаках, велосипедах и самокатах, сообщает облМВД.