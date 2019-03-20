Полицейские Самарской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск»

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Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области приняли участие в первом этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», направленного на стабилизацию оперативной обстановки, розыск и задержание лиц обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также на установление местонахождения лиц, пропавших без вести, утративших связь с родственниками.Так, в ходе мероприятия на территории Самарской области было разыскано 76 лиц, скрывшихся от следствия и суда, 69 из которых находилось в федеральном розыске. Из числа задержанных лица, находящиеся в розыске за совершение убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбоев, преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотических средств, иных преступлений.В ходе операции сотрудникам УУР ГУ МВД России по Самарской области и их коллегам из МО МВД «Похвистневский» поступила информация о том, что в городе Тольятти может проживать гражданин, находящийся в федеральном розыске. При отработке района был установлен мужчина, который при задержании представился другим именем. Сотрудники полиции усомнились в достоверности данных и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки полицейские установили, что 32-летний мужчина представился именем своего брата, а сам уже 9 лет находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Было разыскано 46 лиц, пропавших без вести или утратившими связь с родственниками. Из них установлено 14 подростков самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, сообщает облМВД.