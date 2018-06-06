Полицейские Самарской области приняли участие в особых богослужениях

Панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел прошла в селе Ташла Ставропольского района, в храме в честь иконы Божьей матери «Избавительница от бед». Возглавлял богослужение член Общественного совета при ОМВД России по Ставропольскому району священник Олег Анучин. Священник отметил важность данного богослужения и пожелал присутствующим правоохранителям Божьей помощи в выполнении служебного долга, быть крепкими духом и верными букве Закона, не зависимо от национальности и вероисповедания, а закончил проповедь словами погибшего дагестанского полицейского героя России Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья!».В храме в честь святого преподобного Серафима Саровского с. Белозерки Красноярского района также прошел молебен в память о погибших сотрудниках органов внутренних дел районного Отдела МВД. На богослужении, которое провел настоятель храма иерей Иннокентий Николаевич Агафонов, присутствовали сотрудники местного Отдела и представители Общественного совета.В богослужении, которое прошло в Отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Жигулевску член Общественного совета при территориальном органе внутренних дел - протоирей отец Анатолий, провел панихиду по усопшим, в которой приняли участие руководство и личный состав Отдела, ветераны органов внутренних дел.После проведенной панихиды все присутствующие возложили цветы к обелиску, расположенному на территории Отдела, в память о погибших товарищах.В Казанском Кафедральном соборе города Сызрани прошла панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебного долга.В мероприятии приняли участие представители различных подразделений МУ МВД России «Сызранское», совета ветеранов и Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.Сотрудники полиции вспомнили погибших товарищей и склонили головы перед их памятью.В дань памяти погибшим, сотрудники ОМВД России по Пестравскому району, члены их семей, представители Общественного совета в Храме Святителя Николая Чудотворца на поминальном богослужении поставили свечи за упокой их души, панихиду провел настоятель храма иерей отец Алексий, сообщает облМВД.