Полицейские Самарской области обеспечили охрану общественного порядка во время мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова
7 января 2018 10:24
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На территории 150 населенных пунктов Самарской области прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, в которых приняло участие около 45 000 человек.
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан осуществляли 674 сотрудника органов внутренних дел, свыше 120 активистов добровольных народных дружин, сотрудники регионального управления Росгвардии, а также работники частных охранных организаций и представители казачьего общества.
Групповых нарушений общественного порядка, иных чрезвычайных происшествий в период проведения праздничных мероприятий не допущено, сообщает облМВД.
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