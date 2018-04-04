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Новости /  Общество /  Социум  

Поисковый отряд Лиза Алерт в Самарской области приглашает волонтеров

4 апреля 2018 12:00
132
Поисковый отряд Лиза Алерт в Самарской области приглашает волонтеров Людей набирают в преддверии лесного сезона.
Людей набирают в преддверии лесного сезона.

В предверии горячего лесного сезона, ДПСО Лиза Алерт Самарская область объявляет набор добровольцев в отряд.
"Совсем скоро начнется лесной сезон, но пока еще есть время и возможность стать одним из нас и получить необходимые навыки для поиска пропавших в природной среде. Если ты полон сил и решимости помогать людям, вытаскивать многочисленных грибников, бегунков и прочих "потеряшек" из лесов, болот и городских джунглей, если ты просто неравнодушен и готов помогать, то твой путь - Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд "Лиза Алерт"", - говорится в сообщении.

Записаться можно здесь: https://vk.com/topic-46816665_27511030?offset=720
Критерии: 18+.
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Комментарии



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