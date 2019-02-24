Поезд с выставкой "Сирийский перелом" отправился по городам России
24 февраля 2019 11:31
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Поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" отправился по городам России с Казанского воказала Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Состав с выставкой трофейного вооружения сирийских боевиков сделает остановки в 60 городах России — от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока и оттуда, через Мурманск, обратно в Москву. Поезд финиширует аккурат к Дню независимости Сирии 27 апреля в парке "Патриот".
Эшелон состоит из 20 вагонов. Посетители выставки смогут увидеть различные образцы военной техники, включая танк Т-55, ракетно-артиллерийское вооружение, химическое оружие и другие.
В одном из вагонов будет развёрнута выставка работ военных художников и фотографов, а на платформ-сцене поезда будут выступать коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, а также ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов, пишет Лайф.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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