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Поезд с военными трофеями из Сирии в марте приедет в регионы Поволжья

28 февраля 2019 10:48
167
Поезд с военными трофеями из Сирии в марте приедет в регионы Поволжья
В Самару поезд приедет 9 марта.

Поезд с изъятыми у незаконных вооружённых формирований в Сирии трофеями в марте проедет в регионах Поволжья с двухчасовыми остановками в Саратове, Самаре и Уфе.
Жители и гости Саратова смогут посетить выставку на своем железнодорожном вокзале 8 марта, предварительное время прибытия поезда - в 9:30 ч. по мск. В Самару поезд приедет 9 марта в 10:00 ч. по мск, а в Уфу – 11 марта в 10:00 ч. по мск.

Акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у террористов, проводится Минобороны РФ по решению Президента РФ. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. На обратном пути в апреле поезд остановится еще в четырех регионах ПФО – в Перми, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде.

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.
Во время остановок на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов, сообщает пресс-служба ЦВО.


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