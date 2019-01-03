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Подводим итоги 2018 года в Самарской области: Комфортная Среда

3 января 2019 13:22
310
Подводим итоги 2018 года в Самарской области: Комфортная Среда
Главное в проекте - вовлечённость людей.

"Президент страны В.В.Путин дал всем муниципалитетам самый эффективный инструмент - это проект "Комфортная городская среда". И главное в нём - вовлечённость людей", - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Видео можно посмотреть здесь.
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Комментарии



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