Подарки себе самарцы покупают чаще, чем коллегам
19 декабря 2018 10:39
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13% россиян планируют подарить себе подарок на Новый год, коллег будет поздравлять каждый десятый. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, кого они одарят в новогоднюю ночь и какую сумму планируют потратить на подарки. В опросе приняли участие 10000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Большинство россиян будут поздравлять родственников (69% опрошенных). Своим вторым половинам приготовят подарок 38%. Друзей поздравят 23%. 13% не забудут одарить себя. 10% приготовят презенты для коллег. 16% никого не будут поздравлять на Новый год.
Россиянам, планирующим покупку новогодних подарков, был задан вопрос, сколько денег они собираются потратить на презенты для родных, любимых, друзей, коллег и себя. Средняя сумма на одаривание родни составила 4700 руб. Подарок себе обойдется среднестатистическому россиянину в 4500 руб. На подарок второй половине респонденты заложили около 4300 руб. Подарки друзьям обойдутся примерно в 3700 руб., коллегам — в 3100 руб.
Женщины чаще мужчин планируют покупку подарков родственникам, друзьям, коллегам и себе лично, однако бюджет на подарки закладывают значительно более скромный, чем мужчины. Мужчины же чаще задумываются о презентах своей второй половине и планируют на них более значительные расходы.
Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам — несколько больше. Респонденты старше 45 лет чаще стремятся побаловать презентом себя и расходы на подарок себе закладывают выше, чем на всех прочих.
Россияне с доходом от 45000 руб. чаще респондентов с более низкой зарплатой говорят о нежелании дарить подарки кому-либо. Те же из них, кто планирует покупку подарков, закладывают на них большие суммы, чем опрошенные с невысоким доходом.
pixabay.com
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