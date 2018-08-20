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Под Тольятти завершились сборы снайперов Приволжского округа Росгвардии

20 августа 2018 10:13
136
Под Тольятти завершились сборы снайперов Приволжского округа Росгвардии
Занятия были посвящены методам и способам маскировки.

Под Тольятти завершились сборы снайперов Приволжского округа Росгвардии
Учебно-методический сбор снайперов воинских частей и специальных подразделений территориальных органов Приволжского округа проходил на полигоне под Тольятти.
В течение 10 дней представители этой воинской специальности из подразделений СОБР и ОМОН территориальных управлений, а также воинских частей 14 регионов Поволжья изучали теорию снайперского дела.

Занятия были посвящены методам и способам маскировки, передвижению на местности, а также выполнению задач по наблюдению. Участники сборов не только получали новые знания, но и обменивались накопленным опытом.
Помимо теоретических занятий серьезное внимание было посвящено практике, в частности, огневой подготовке. Бойцы Росгвардии отрабатывали тактику действий, как одиночных снайперов, так и снайперских групп в различных условиях обстановки.

- В этом году командование округа приняло решение сформировать относительно компактную группу слушателей, - отметил инструктор по огневой подготовке Учебного центра Приволжского округа Росгвардии, капитан Олег Быстряков. - Это дает возможность индивидуального подхода к каждому бойцу. Ведь в больших группах отсутствует возможность работать с каждым сотрудником. А учитывая, что уровень подготовки бойцов отличается, в настоящее время мы имеем возможность подобрать свою методику обучения для каждого.
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